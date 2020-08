Esposa do youtuber Landon Clifford revela a verdadeira causa da morte do jovem, que tinha 19 anos de idade

28/08/2020 | 17:10



Camryn Clifford, esposa do youtuber Landon Clifford, revelou a verdadeira causa da morte do marido em um vídeo publicado na última quinta-feira, dia 27. Como você viu, foi noticiado que Landon tinha sofrido uma lesão cerebral e que foi induzido a um coma para que seu corpo pudesse se recuperar, mas que acabou não resistindo. Nas redes sociais, diversos fãs do influenciador, que tinha somente 19 anos de idade, questionavam como ele fraturou a cabeça. Tudo foi esclarecido com o vídeo de Camryn, que contou aos seus seguidores que o marido, na verdade, cometeu suicídio.

A influencer confessou que Landon sofria com depressão e ansiedade desde que ela o conheceu. O youtuber procurou ajuda e tentou lutar contra as doenças, mas acabou ficando viciado nos remédios prescritos pelos psiquiatras. O jovem chegou a melhorar com o nascimento de sua segunda filha, Delilah, e quando passou um período na casa dos pais - mas as coisas mudaram a partir do dia 13 de agosto.

Camryn contou que Landon começou a se desculpar por tudo que havia feito de errado no relacionamento. Ela percebeu que tinha algo errado com o amado, mas conversou com ele e tentou ajudá-lo. Mais tarde, ela o encontrou já inconsciente na garagem.

A influenciadora chamou uma ambulância e Landon foi levado para o hospital. Ele foi colocado em coma induzido e declarado morto pelos médicos no dia 18 de agosto, cinco dias depois do ocorrido. Triste, não é?