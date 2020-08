Luísa Sonza fala sobre diagnóstico de Covid-19: - Não coloquei ninguém em risco

28/08/2020 | 17:10



Luísa Sonza foi diagnosticada nesta sexta-feira, dia 28, com Covid-19. Após o anúncio oficial feito por sua assessoria de imprensa, a cantora tranquilizou os fãs em suas redes sociais.

No Instagram, Luísa disse que tinha decidido fazer um teste para a doença, já que nesta sexta ia começar a gravar o seu novo clipe com Léo Santana. Apesar de o primeiro teste rápido que realizou ter dado negativo, a cantora decidiu realizar um segundo exame, dessa vez do tipo PCR no hospital.

- Eu teria um trabalho, um clipe pra fazer hoje, e aí ontem eu fiz o teste, que deu negativo. Só que por precaução, por ser um clipe que envolve vários profissionais, eu optei por ir pro hospital e fazer o teste lá também. E no hospital deu positivo.

A cantora, que dias antes do diagnóstico posou ao lado de Luan Santana, afirmou que estava bem e que não teria infectado ninguém com a doença:

- Ainda bem que eu fui pro hospital. Enfim, não coloquei ninguém em risco. É isso, mas estou assintomática, não sinto nada. Muito obrigada pela preocupação de vocês, e sigo agora isolamento total na minha casinha.