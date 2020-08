FMI: staff e Equador chegam a acordo sobre pacote de ajuda de US$ 6,5 bi

28/08/2020 | 17:00



O Fundo Monetário Internacional (FMI) informa que chegou a um acordo no nível do staff sobre um pacote de ajuda ao Equador, que deverá agora ser avaliado e aprovado pelo conselho da instituição. "O staff do FMI e autoridades equatorianas chegaram a um acordo para apoiar as políticas econômicas do Equador, com um arranjo de 27 meses", de cerca de US$ 6,5 bilhões.

O FMI diz em comunicado que a intenção é apoiar a população local e restaurar a estabilidade macroeconômica do país.

O Fundo afirma que a economia equatoriana já estava frágil, mas foi prejudicada por uma confluência de choques, como a pandemia da covid-19 e um forte recuo nos preços do petróleo.

A expectativa é de contração de 11% do Equador em 2020, com aumento da pobreza, destaca o Fundo.