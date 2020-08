Pokémons em acervo especial

Luís Felipe Soares



29/08/2020 | 23:59



A jornada de Ash e Pikachu pelo universo de Pokémon ultrapassa a barreira de mídias de entretenimento. O seriado está no ar na televisão há mais de duas décadas e a história da dupla se mostrou popular o bastante para render filmes especiais. São histórias que servem de complemento para a série e que expandem a aventura, geralmente apresentando mais ação, drama e aventura do que os episódios. Fãs de diferentes épocas costumam consumir essas produções especiais para não perder nada da franquia.

O programa de TV continua a movimentar programações atualmente – o show é exibido no Brasil pelo canal Cartoon Network – e as várias temporadas podem ser vistas em plataformas de streaming, a exemplos de Netflix e Amazon Prime Video há algum tempo. Mas a busca pelos longa-metragens animados não era das mais fáceis pelo público, com apenas alguns deles estando disponíveis para aluguel temporário e compra em serviços digitais.

A maioria dos mais de 20 filmes lançados acaba de chegar ao acervo do Telecine Play, disponível para assinantes e para quem conta com o pacote de canais na TV a cabo em casa. Estão reunidas 16 histórias, que passeiam por diferentes fases dentro da trama principal e que acompanham o surgimento de várias gerações dos pocket monsters (monstros de bolso, em tradução livre para o português). As sessões para assinantes podem ser realizadas a hora que quiser, com os títulos aparecendo na rede de vez em quando. O canal Telecine Fun iniciou ontem maratona com as novidades e as exibições seguem hoje ao longo do dia.

Entre os destaques do catálogo está a primeira passagem de Ash e Pikachu no formato. Trata-se de Pokémon: O Filme (1998). Os personagens principais acompanham de perto o despertar do poderoso Mewtwo, com desejo de se vingar dos humanos. Ele lidera exército de clones das criaturas e o lendário Mew aparece para ajudar a detê-lo.

Nem todos foram exibidos nas telonas, com grande parte sendo produzida para a TV e outras plataformas. A lista não é cronológica e não conta com todos os primeiros 16 filmes. As produções se espalham por momentos durante as temporadas. Pokémon Ranger e o Lendário Templo do Mar (2006) está em meio à fase Advanced; O Pesadelo de Darkrai (2008) se desenvolve na época de Diamante e Pérola; Kyurem Contra a Espada da Justiça (2012) é conectado ao tempo de Preto e Branco; e Volcanion e a Maravilha Mecânica (2016) tem criaturas de X e Y, por exemplo. São jornadas especias que voltam a ganhar destaque.

Drama mescla bichos virtuais e atores

O mundo dos pocket monsters ganhou versão perto do real nas telonas no ano passado. A Warner Bros apostou na alta popularidade mundial da franquia para desenvolver Pokémon: Detetive Pikachu (2019), que reúne personagens que ganharam ‘vida’ com efeitos visuais com atores de verdade.

A inspiração da obra foi o jogo Detetive Pikachu (2016), para o console portátil Nintendo 3DS. Desta forma, a saga para se tornar um grande treinador e colocar seus monstrinhos para batalhar, como ocorre nas atrações mais convencionais da saga, quase que foram totalmente deixados de lado.

Na trama, o jovem Tim (papel de Justice Smith) se vê obrigado a ir para Ryme City motivado pela morte do pai em acidente de carro. Ele precisa saber o que realmente aconteceu e tem a inesperada ajuda de um pikachu falante, sendo que o rapaz é o único ser humano que pode compreender o que o novo amigo diz.

A série não tem planos de ser encerrada. A mais recente temporada tem o nome de Jornadas Pokémon, onde Ash tem a companhia do novo amigo Goh (à dir.) para pesquisar os mistérios do universo desses bichos. Os capítulos chegam ainda neste ano na grade do Cartoon Network do Brasil, mas sem data definida