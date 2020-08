Parte da Geração Z tenta manter distância da internet e redes sociais

Luís Felipe Soares



29/08/2020 | 23:59



O uso da internet durante a pandemia da Covid-19 aumentou, uma vez que mais pessoas têm trabalhado de casa, mais estudantes realizam aula a distância e as redes sociais ganharam ainda mais força para tentar amenizar o estresse do isolamento físico. Mas estar conectado o tempo todo não é o ideal de todo mundo, incluindo os adolescentes, que tentam manter a saúde mental há algum tempo se desligando da web o quanto podem.

Estima-se que um quinto (17%) dos integrantes da Geração Z, formada por indivíduos que nasceram nos últimos 25 anos, desativaram suas contas nas mídias nos últimos 12 meses. O dado foi revelado pela pesquisa global Digital Society Index, desenvolvida pela empresa Dentsu Aegis Network, do Reino Unido, com cerca de 5.000 jovens de diferentes países nos últimos meses. Cerca de um terço (31%) dos participantes limitou o tempo que passam on-line ou ficando de olho no smartphone.

O estresse e a ansiedade motivados pelo uso constante das redes também se mostraram como pontos de preocupação. Segundo o levantamento, quase metade desse público acredita que o uso pessoal da tecnologia tem impacto negativo em sua saúde e bem-estar.

Outro ponto que chamou a atenção é que 43% começaram a reduzir a quantidade de dados que compartilham, incluindo sair dos serviços de geolocalização e limpar constantemente o seu histórico de busca. Isso parece estar conectado com a impressão que a Geração Z tem tido sobre empresas de tecnologia, com 58% não confiando em como utilizam seus dados.