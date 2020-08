Cantora Taylor Swift abre a mente para a criar o inesperado álbum 'Folklore'

Luís Felipe Soares



29/08/2020 | 23:59



O caminho de Taylor Swift continua a ser trilhado. Aos 30 anos, a cantora norte-americana se mostra uma artista inquieta e que não se contenta a ficar presa a certas cartilhas da música pop. Em meio à pandemia da Covid-19, ela apresentou o inesperado álbum Folklore, oitavo projeto de estúdio e que foi gravado durante a quarentena – segundo ela, sem qualquer planejamento prévio. As canções foram colocadas nos serviços digitais no fim de julho e servem para discussão de fãs e crítica sobre as novas apostas da artista.

O estilo chamativo e colorido da carreira ganha capítulo que, em linhas gerais, não ‘combina’ com o que mostrou em trabalhos anteriores, casos de Reputation (2017) e Lover (2019).

Com pegada mais intimista, o novo disco mexe muito mais com o lúdico e com a imaginação criativa do que o talento de fazer momentos pessoais servirem de inspiração para faixas.

“Em isolação, minha imaginação disparou e este álbum é o resultado, uma coleção de canções e histórias que fluíram como um fluxo de consciência”, disse ela em documento postado em sua conta oficial no Twitter que tenta explicar o álbum.

Folklore conta com 16 faixas, incluindo o primeiro single Cardigan, cujo videoclipe já foi liberado. As composições passeiam por devaneios alegres e melancolias. A sonoridade um tanto alto-astral de sucessos passados – mesmo que eles falem de relacionamentos ruins e vinganças contra pessoas e situações – agora dá espaço para melodias mais suaves e profundas. Facilmente encontra lugar em playlists mais reflexivas, muitas delas ganhando força principalmente durante estes meses de isolamento físico motivado pela proliferação do novo coronavírus.