Avelar defende Luan e pede tempo para críticas se tornarem aplausos

28/08/2020 | 16:15



O zagueiro Danilo Avelar adotou nesta sexta-feira um discurso parecido ao do técnico de Tiago Nunes e saiu em defesa do meia-atacante Luan, afirmando que o jogador é alvo de críticas exageradas no Corinthians. Principal contratação do time para a temporada 2020, o ex-gremista perdeu recentemente a condição de titular, mas marcou o gol da equipe no empate por 1 a 1 com o Fortaleza, na última quarta-feira.

"A gente está ciente que está em uma posição que é muito fácil em que quem tá de fora apontar o certo e errado. Só quem jogou sabe a dinâmica dentro do campo, vocês têm companheiros de trabalho que já jogaram", comentou o defensor corintiano.

Danilo Avelar citou o seu exemplo ao comentar as cobranças sobre Luan. Ele lembrou que também foi criticado quando iniciou a passagem pelo clube, em 2018, e pediu tempo e compreensão para que o companheiro consiga se adaptar ao time.

"Eu passei pelas críticas e sei da minha capacidade. Acho que isso não afeta o Luan

porque ele vem de um grande clube, grandes conquistas, tem bagagem para estar aqui.

Nossa cultura não dá tempo para adaptação, tem que ser tudo pra ontem. A cobrança é

imediata, então tem que corresponder a vocês. O mundo dá voltas, jogamos em clube

grande, e as críticas se tornam aplausos", disse.

Danilo Avelar adotou um tom de desabafo para defender Luan, que tem perdido espaço na equipe para o chileno Araos. Em sua visão, não é justo o jogador ser o alvo das maiores cobranças por ter um salário elevado, algo que ele conquistou, para o zagueiro, por mérito.

"'O cara ganha 1 milhão e é obrigado', pelo contrário, se ele ganha é porque mereceu.

Porque não escolher analisar o que ele fez e pode render? Se ele carrega o fardo pelo

salário, por ser o melhor da América. É difícil lidar com vocês, mas faz parte. A raiva do torcedor faz parte, mas tem gente que manda mensagem, que viu a partida de outra

maneira, que viu melhoras pontuais", concluiu.