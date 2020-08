10 livros britânicos que vão te fazer viajar sem sair de casa

Redação

Do Rota de Férias



28/08/2020 | 14:18



A literatura britânica é apaixonante e repleta de autores famosos, como William Shakespeare, Lewis Carroll, J.R.R. Tolkien, J.K. Rowling e Agatha Christie. O VisitBritain, escritório de turismo da Grã-Bretanha, separou uma lista de livros imperdíveis que vão te fazer viajar pela região sem sair de casa. Confira!

10 livros britânicos imperdíveis

1. Peter Pan, Escócia

A história de Peter Pan, o menino que não quis crescer, começa na Escócia, onde nasceu o escritor e dramaturgo J.M Barrie. A casa onde Barrie passou seus anos mais felizes, chamada Moat Brae, fica em Dumfries é tida como o berço do livro. Já a ilha escocesa Eilean Shona teria sido a inspiração para a Terra do Nunca.

2. O Senhor dos Anéis, País de Gales

J.R.R. Tolkien cresceu na cidade inglesa de Birmingham, até então um vilarejo rural. Ele se intrigava com as palavras “estranhas” vistas nas placas da estação de trens. Elas eram escritas em galês, idioma de origem celta falado até hoje em boa parte do País de Gales. Foi ele que serviu de inspiração para a criação das línguas élficas presentes nas obras do autor, como a trilogia O Senhor dos Anéis.

3. O Morro dos Ventos Uivantes, Inglaterra

O vilarejo de Haworth, em Yorkshire, na Inglaterra, e os pântanos ao redor são famosos por serem o lar das irmãs Brontë. Para Emily Brontë a região foi fonte de inspiração para criar a abor O Morro dos Ventos Uivantes, de 1847. Atualmente, a casa da família se tornou um museu, onde estão expostos itens pessoais, como a mesa onde Emily escrevia. Nas proximidades fica a Cachoeira Brontë, conhecida por ser o local favorito da família.

4. Alice no País das Maravilhas, Inglaterra

A obra literária de Lewis Carroll nasceu na cidade de Oxford, na Inglaterra, onde permanece viva até hoje. Tudo começou com um passeio de barco com a pequena Alice Liddell, a filha do reitor da universidade onde o escritor dava aulas de matemática. O conto narrado no barco virou livro e foi publicado em 1862.

5. Orgulho e Preconceito, Inglaterra

Jane Austen, uma das autoras mais aclamadas da literatura britânica, é capaz de nos transportar até os anos 1800 em suas obras. A escritora morou e tirou parte da sua inspiração da cidade de Bath, na Inglaterra, que é lar de um museu em sua homenagem. Os fãs também podem visitar a Chawton House, em Hampshire, onde ela deu vida a seus livros mais famosos: Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, Persuasão e Emma.

6. A saga Harry Potter, Grã-Bretanha

Uma das séries mais amadas mundo afora, Harry Potter é sinônimo de Grã-Bretanha. A escritora J.K. Rowling integrou os cenários britânicos em cada etapa da história, desde a casa dos Dursley em Surrey até a estação de trem King’s Cross, em Londres. A casa dos Weasley fica em Deavon e a sede do castelo de Hogwarts é situada nas Terras Altas da Escócia.

7. Dracula, Inglaterra

Após uma visita do romancista Bram Stoker à cidade litorânea de Whitby, no norte da Inglaterra, em 1890, surgiu a inspiração para o cenário principal de Drácula. As ruínas da enorme Whitby Abbey, cercada por lápides de pedra, criaram a atmosfera sombria ideal para Stoker. A cidade é conhecida por suas assustadoras festas de Halloween.

8. A obra de Agatha Christie, Inglaterra

Moradora da Riviera Inglesa, Agatha Christie escreveu uma série de livros inspirados e escritos na região de Devon, na Inglaterra. Ela nasceu e viveu a maior parte de sua vida na cidade litorânea de Torquay, que promove um festival em sua homenagem.

9. As Crônicas de Nárnia, Irlanda do Norte

C.S. Lewis se inspirou na mitologia celta para criar a saga As Crônicas de Nárnia. O escritor nasceu em Belfast, na Irlanda do Norte, e estudou em Oxford, na Inglaterra, onde acabou se tornando um grande amigo de J.R.R. Tolkien. Os dois costumavam beber juntos no pub The Eagle and Child, de pé até hoje. Mas foi nas Montanhas Mourne, durante suas férias, que C.S. Lewis viu o fantástico universo de Nárnia ganhar vida.

10. A obra de Shakespeare, Inglaterra

Reconhecido como um dos maiores escritores do planeta, William Shakespeare fundou as bases da língua inglesa como conhecemos hoje, mais de 400 anos atrás. Visitar a sua cidade natal, Stratford-upon-Avon, a duas horas de Londres, é uma experiência única para os fãs da literatura inglesa. A casa onde o autor nasceu foi transformada em um rico museu e suas peças são encenadas até hoje no majestoso teatro da cidade.

