Vitão cancela shows após ser diagnosticado com uma laringite aguda

28/08/2020 | 13:10



O cantor Vitão precisou cancelar todos os eventos programados para os próximos dias por conta de um problema de saúde. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o cantor foi diagnosticado com laringite aguda na última quinta-feira, dia 27, e terá que descansar a voz para se recuperar.

Vitão, que está envolvido em rumores de romance com Luísa Sonza, se apresentaria em shows drive-in nas cidades de Campinas, Piracicaba e Brasília, mas foram todas reagendadas. As datas das apresentações no interior de São Paulo acontecerão no dia 11 de setembro. Já em Brasília ele se apresenta no dia 28 de setembro.

Em nota, a assessoria do cantor falou sobre os cancelamentos.

As datas dos shows de drive-in do cantor Vitão em Campinas, Piracicaba e Brasília foram reagendadas devido a uma laringite aguda. Por recomendações médicas, o cantor ficará alguns dias de repouso, mas as novas apresentações já tem data para acontecer nos dias 11 de setembro em Piracicaba e Campinas e 28 de setembro em Brasília. Vitão agradece o carinho e compreensão de todos seus fãs e espera encontrá-los em breve.