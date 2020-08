Selena Gomez e grupo de k-pop Blackpink lançam clipe

28/08/2020 | 12:09



Blackpink e Selena Gomez lançaram nesta sexta-feira, 28, o clipe da música Ice Cream. A faixa é single do primeiro álbum do grupo de k-pop.

O vídeo explora referências retrôs e muitas cores pastel. No entanto, o clipe não mostra a cantora estadunidense e as estrelas sul-coreanas em uma mesma locação.

A canção Ice Cream foi composta por Ariana Grande, Tommy Brown, Victoria Monet, Bekuh Boom e Mr Franks.

É a segunda parceria de Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa fazem com grandes nomes da música pop.

A primeira colaboração, Sour Candy, com Lady Gaga, foi lançada em maio e concorre na categoria Feat Gringo da premiação MTV Miaw 2020.

A banda feminina sul-coreana também está competindo em Hit Internacional Favorito, do Meus Prêmios Nick 2020, com a canção How You Like That.

O clipe de Selena Gomez e Blackpink pode ser conferido no seguinte endereço na internet: https://www.youtube.com/watch?v=vRXZj0DzXIA