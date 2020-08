Após alta de Cauan Máximo, mãe do sertanejo tem piora nos pulmões

28/08/2020 | 12:10



Recentemente, o sertanejo Cauan Máximo ficou internado no hospital por conta do coronavírus. Ao mesmo tempo, seus pais, Shirlei e João Luiz Máximo também foram internados por causa da doença. Agora, foi informado que Shirlei, que estava estável, sofreu uma piora nos pulmões. Segundo informações do Extra, ela passou de 10% para 20% de comprometimento do órgão.

Um comunicado divulgado pela família afirmou ainda que Shirlei também teve febre e segue usando medicamentos - antibiótico e anticoagulante - e fazendo fisioterapia:

Ela está estável, sentindo mal estar geral e respirando com necessidade esporádica de oxigênio, informou a nota.

Enquanto isso, João Luiz segue internado em estado grave e estável. Ele está na UTI e dependendo de oxigenioterapia 24 horas por dia.

Os pais do sertanejo estão no Hospital Anis Rassi, em Goiânia, o mesmo onde Cauan ficou por 14 dias. Ele recebeu alta na última quarta-feira, dia 26.

Procurada pelo ESTRELANDO, a assessoria de Cauan não retornou o contato até a publicação desta matéria.