28/08/2020 | 11:31



Sarah Oliveira, apresentadora do programa Minha Canção na Rádio Eldorado, fará uma "live" nesta sexta-feira, 28, às 17h, em seu perfil do Instagram para comemorar 20 anos de sua estreia como VJ no Disk MTV. A apresentadora promete falar durante a transmissão ao vivo na rede social sobre música e o que estaria nas paradas da MTV atualmente. Sarah começou a carreira aos 18 anos de idade quando apresentou seu primeiro programa na rádio 89FM. Em 2011, estreou no GNT com o Viva Voz; também apresentou no canal o documentário Na Trilha Da Canção e o programa Calada Noite.