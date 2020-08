Como colocar uma música no toque de chamadas do WhatsApp

Marcella Blass

Do 33Giga



28/08/2020 | 11:18



O WhatsApp já é um dos aplicativos mais utilizado para realizar e receber ligações. O que nem todos os usuários sabem, é que é possível adicionar suas músicas favoritas (ou qualquer outro som) como toque dessas chamadas.

Para isso, basta que a música ou áudio esteja armazenado no smartphone e salva em formatos populares, como MP3, MP4 e WMA. Abaixo, você confere o passo a passo para selecionar uma canção e adicioná-la como toque de chamadas do seu aplicativo WhatsApp.

O passo a passo foi feito em um aparelho Asus com Android 9 (Pie), mas é semelhante em outras versões do sistema operacional. Acompanhe:

1 – Vá até as configurações do aparelho e entre em Som.

2 – Entre em Toque de telefone.

3 – Role a tela até o fim e entre em + Adicionar toque.

4 – Escolha uma música armazenada no aparelho.

5 – Ela aparecerá na lista de toques disponíveis. Selecione-a e confirme em OK.

6 – Agora, vá até o WhatsApp e abra as Configurações. Depois, entre em Notificações.

7 – Na área Chamadas, o toque padrão do telefone já estará personalizado com a música que você escolheu e que tocará sempre que o aparelho receber ligações via WhatsApp.