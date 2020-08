De teclado a vitrola: veja os principais lançamentos da semana

Bianca Bellucci

Do 33Giga



28/08/2020 | 11:18



As empresas de tecnologia vivem em constante expansão. Em busca de entregar cada vez mais novidades para os usuários, elas semanalmente colocam nas prateleiras novos produtos. Para você não perder nenhum lançamento, o 33Giga reúne o que chegou ao mercado brasileiros nesta semana. Os itens são referentes ao período entre 22 e 28 de agosto. Confira!

Vitrolas Bluetooth da Pulse

A Pulse expande sua linha retrô com o lançamento de vitrolas. São três modelos com conexão Bluetooth 5.0, que trazem modernidade e charme para reviver os velhos tempos. Além disso, os aparelhos possuem saída de áudio RCA, que permite conectá-los a caixas de som, amplificando a potência.

O modelo Berry tem design no estilo suitcase permitindo maior mobilidade. Ainda vem com agulha Ruby, três velocidades de reprodução e entrada auxiliar do tipo P2. Já TurnTable tem design arrojado com elegância, decorando o ambiente com alta potência. Por fim, Sinatra é um micro system com duas caixas amplificadoras, sendo a vitrola mais potente da linha.

Os preços sugeridos são R$ 459 (Berry), R$ 399 (TurnTable) e R$ 699 (Sinatra).

Teclado Pro Type, da Razer

A Razer está investindo em uma linha voltada para quem está trabalhando em casa. O primeiro produto a chegar ao mercado brasileiro é o telcado Pro Type. Com preço sugerido de R$ 1.387, o produto tem revestimento soft-touch, que promete uma digitação mais confortável, e switches mecânicos laranja proprietários da marca, que proporcionam cliques silenciosos. Ainda tem vida útil de até 80 milhões de toques, conectividade Bluetooth e sem fio para até 4 dispositivos, e teclas retroiluminadas com LED branco.

Caixa de som vertical MX-T55, da Samsung

A Samsung lançou no Brasil sua primeira caixa de som vertical. Batizada de MX-T55, tem potência de 500W RMS e modo Bass Booster, que reforça os graves. Já as luzes de LED acompanham o ritmo das músicas e podem ser controladas pelo aplicativo Giga Party Audio. Ainda tem entrada para 3,5mm para cabos de microfone ou instrumentos musicais, transformando o produto em amplificador, e multiconexão por Bluetooth, permitindo que dois smartphones sejam ligados simultaneamente. Preço sugerido: R$ 1.699.

Monitor UR55, da Samsung

Com 28 polegadas, este monitor da Samsung é indicado para designers, arquitetos, editores de foto e vídeo e outros profissionais que necessitam de uma tela grande para trabalhar. O preço sugerido é R$ 2.049.

Entre os destaques do UR55 estão: UHD Upscaling – sistema de inteligência artificial capaz de aprimorar imagens originárias de notebooks e PCs –, tecnologia HDR 10 com mais de 1 bilhão de cores e painel IPS, que promete não distorcer as imagens independentemente do ângulo. O monitor ainda é compatível com placas de vídeo AMD FreeSync.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, veja imagens dos modelos lançados: