É oficial! RBD ganha canal no YouTube e já tem data para voltar às plataformas de streaming

28/08/2020 | 11:10



Os fãs de RBD já estão em contagem regressiva! Isso porque na próxima quinta-feira, dia 9, a partir das 21h, todos os álbuns de estúdio do grupo mexicano estarão disponíveis nas plataformas digitais. A novidade foi compartilhada por Anahí, Christian Chávez, Dulce María, Maite Perroni e Christopher Von Uckermann. Até o momento, Alfonso Herrera foi o único que não se pronunciou.

Dentre os álbuns, temos: Rebelde, Celestial, Nuestro Amor, Empezar Desde Cero, Para Olvidarte De Mí, o álbum em inglês Rebels e as edições em português Celestial Versão Português, Nosso Amor Rebelde e Rebelde Edição Português.

Além disso, o grupo ganhou um novo canal no YouTube com conteúdos oficiais. Os vídeos icônicos de Rebelde, Ser o Parecer, Nuestro Amor e Sálvame estão garantidos. Já são aproximadamente 150 mil seguidores em menos de 24 horas.

Como já era de se esperar, muitos fãs surtaram com a novidade e o assunto chegou rapidamente entre os mais comentados do Twitter:

Meu Deus do céu, eu não tenho roupa para a volta do RBD, disse uma internauta.

ISSO NÃO É UM TESTE, 3 de setembro vai ter os álbuns do RBD no Spotify também, afirmou outro.

Eu não sei o que vai acontecer, mas o fã de RBD que habita em mim está chorando neste momento vendo tudo isso que ta rolando neste exato momento, mas uma coisa eu só posso dizer: O MEU RBD ESTÁ VIVO!!!, declarou um terceiro.

Além do anúncio sobre as plataformas de streaming, os integrantes do grupo também postaram em suas redes sociais um Stories misterioso que direciona os fã para um site chamado RB2. Até o momento não se sabe o motivo pelo qual as postagens foram feitas, mas não deixa de ser curioso. Né?