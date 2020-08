Conheça 15 praias da Itália para aproveitar com a família no pós-pandemia

Crédito: Divulgação

Sperlonga, Lazio - Areia fina e águas transparentes, com áreas livres e resorts, as praias de Sperlonga, a meio caminho entre o Golfo do Circeo e o Golfo de Gaeta, estão entre as mais bonitas da Itália. Seu mar limpo foi premiado com a Bandeira Azul por várias vezes. A costa arenosa inclui áreas naturais que podem ser visitadas em trilhas ou de barco. Das suas praias, Canzatora e Salette são as melhores para famílias