Funcionários são impedidos de entrar na Cidade da Criança

Da Redação



28/08/2020 | 08:48



Um dia após o prefeito Orlando Morando (PSDB) garantir a funcionalidade da Cidade da Criança, em São Bernardo, alguns funcionários do espaço que chegaram para trabalhar se depararam com os portões fechados. Impedidos por GCMs (Guardas Civis Municipais), eles aguardam em frente ao parque.

A primeira a lidar com o impedimento foi Ana Maria de Souza, que trabalha há mais de um ano no espaço no setor de alimentação. "Até ontem estávamos entrando normalmente. Nós não fomos sequer informados para não vir. É um patrimônio público que tem mais conteúdo particular do que da Prefeitura, nossas coisas estão aí dentro", reclama. Ela estava ontem na manifestação que pedia a reabertura do espaço e reitera que os funcionários, cerca de 120, estão temerosos de ficarem desempregados. "Nos receberam na Prefeitura, disseram que vão reabrir, mas não deram prazos. É muito incerto." O número de funcionários estava reduzido desde o início da pandemia pelo novo coronavírus.

Na noite de quarta-feira, a Expoaqua, em comunicado nas redes sociais, informou que iria romper o contrato com a Prefeitura de São Bernardo, vigente a título precário (via decretos) desde 2010. Anael Fahel, diretor da empresa, argumentou que ficou inviável a operação após cinco meses fechado e sem perspectiva de reabertura. Em live ontem, o prefeito assegurou, em vídeo, que assim que a cidade migrar para a Fase 4 (verde) do Plano São Paulo, de retomada da economia no Estado, o equipamento será autorizado a abrir suas portas. Segundo ele, as tratativas com novo permissionário já estão em andamento.

A reportagem entrou em contato com a empresa gestora e a prefeitura e aguarda retorno.