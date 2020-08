Ao lado dos filhos, Luana Piovai celebra 44 anos de idade e rebate seguidor que questionou se ela trabalha: Me aposentei

28/08/2020 | 09:10



Nem mesmo os haters atrapalham a felicidade de Luana Piovani, que além de estar curtindo uma viagem com os filhos, também já está celebrando o aniversário de 44 anos de idade, que serão completados no sábado, dia 29.

No Instagram, a atriz publicou uma série de fotos em Gerês, em Portugal, onde passa o verão com Dom, Bem e Liz. Um seguidor, então, a questionou sobre ela aparecer só passeando por aí e Luana mostrou que está muito bem resolvida com sua vida.

Você só passeia... não trabalha?, perguntou o internauta.

Estava louca para responder essa pergunta. Vamos à conta: comecei trampar com 14 anos, faço 44 daqui a dois dias, então já tem 30 anos que eu trabalho. Agora a boa: eu me aposentei. Só faço o que eu quiser, quando eu quiser e se quiser. Claro que tenho que cuidar da conta, pois trabalhei como artista a vida toda e não com política ou construtora né...então tem limits, mas já estou com o burro na sombra. Beijo!, disse.

Sobre a viagem, Luana comemorou:

Eu sou rica! Gerês do meu coração, até breve. Grata por tanto, foi inesquecível. Portugal seu lindo. Feliz ano novo para mim. Novo ciclo, escreveu ela, ao compartilhar fotos de biquíni e com as crianças.