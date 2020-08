Segundona do Paulista vai começar em 18 de outubro

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



27/08/2020 | 23:53



Reunião virtual ontem entre dirigentes da FPF (Federação Paulista de Futebol) e dirigentes dos 35 clubes participantes definiram algumas diretrizes do Paulista da Segunda Divisão (equivalente ao quarto nível do Estado). O Grande ABC estará representado na competição por Grêmio Mauaense e Mauá FC, que prometem lutar pelo acesso.

As equipes deverão retomar os treinos em 14 de setembro, uma semana depois das delegações serem testadas para a Covid-19 (a FPF custeará este e mais quatro exames, mas os clubes terão de arcar com os demais). O início do torneio será em 18 de outubro. Os times serão divididos em sete chaves com cinco participantes, que se enfrentam em turno e returno, com jogos aos domingos e quartas-feiras. A final do campeonato deverá ser em 15 ou 16 de dezembro. Ou seja, a Segundona terá dois meses.

“A gente sabe que o cumprimento dos protocolos é difícil, mas temos compromisso com a cidade e não poderíamos ficar de fora. Vamos encarar, com o mesmo espírito, pensando no acesso. Não sabemos como os jogadores voltarão, mas temos de ser corajosos para encarar essa volta do futebol. A gente aposta que em dois meses haja um relaxamento nesses protocolos e nossa vida fique mais fácil”, disse Quinho, presidente do Mauaense.

“O presidente Reinaldo (Carneiro Bastos) da FPF, sempre atencioso com os clubes, disse que nos serão dadas mesmas condições que deu para a Série A-1, A-2 e A-3. E, sobre cotas, a Federação vai fazer as contas do que sobrou em caixa e possivelmente venham dar através de serviços, como custeamento de ambulância”, explicou o mandatário do Mauá FC, Vagner Tegi.