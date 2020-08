Internacional anuncia dois casos positivos de covid-19 em seu elenco

27/08/2020 | 23:49



O Internacional anunciou nesta quinta-feira que mais dois jogadores testaram positivo para a covid-19 nos exames de rotina realizados durante o Brasileirão, seguindo protocolos definidos pela CBF. Os atletas com resultado positivo são o atacante João Peglow e o zagueiro Lucas Ribeiro.

De acordo com o clube gaúcho, a dupla está sem apresentar sintomas e já foi afastada dos demais jogadores. Os dois atletas são reservas, mas costumam ganhar chances do técnico Eduardo Coudet, principalmente Peglow, que entrou no segundo tempo da vitória sobre o Atlético-MG por 1 a 0, no sábado, pelo Brasileirão.

Com o teste positivo, ambos são baixas certas para o treinador para o duelo contra o Botafogo, no Engenhão, no sábado, pela sexta rodada. "O clube deseja pronta recuperação aos seus profissionais", disse o clube colorado no comunicado em que anunciaram os casos positivos.

Agora o Inter já soma sete casos positivos de covid-19 em seu elenco. Os casos anteriores aconteceram nos últimos meses e não têm relação direta com os atuais. No fim de junho, o clube comunicou que quatro jogadores haviam testado positivo para a nova doença. Mais um foi confirmado no fim de julho.