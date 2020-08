‘Reforços da pandemia’ ajudam a classificar Azulão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



27/08/2020 | 23:52



O São Caetano voltou com tudo depois da parada do Campeonato Paulista da Série A-2 em razão da pandemia do novo coronavírus. Em duas partidas, o Azulão conquistou dois triunfos: 4 a 3 sobre o São Bernardo FC, e 3 a 0 diante do Votuporanguense, subiu para a segunda colocação e garantiu com uma rodada de antecedência a classificação para a próxima fase. E os reforços trazidos durante a paralisação – a maior parte pré-contratada pelo ex-executivo de futebol Paulo Pelaipe – vêm fazendo a diferença, com gols importantes.

Contratado junto à Caldense-MG, o atacante Luan Costa abriu caminho para o triunfo em Lins, sobre o Votuporanguense e agradeceu a confiança do técnico Alexandre Gallo. “O professor sempre conversou comigo. Sabendo que eu poderia oferecer mais. Ainda não fui aquele Luan que gostaria de ser. Mas se Deus quiser ainda vou ajudar muito esta equipe do São Caetano”, disse.

Já o atacante Joel, oriundo do futebol do Vietnã, e que fez o terceiro tento azulino, exaltou ter encontrado as redes pela primeira vez com a camisa do time. “Um gostinho especial (fazer o primeiro gol pelo clube), pois no jogo passado fiquei no quase. Eu estava com o pensamento positivo de que hoje (quarta-feira) iria sair o primeiro com a camisa do Azulão, e assim conseguirmos a classificação. Graças a Deus fui abençoado com esse gol da vitória. Estou muito feliz.”

Domingo, às 11h, no Anacleto Campanella, o São Caetano faz a última partida da primeira fase, quando recebe o Osasco Audax. O goleiro Luiz Daniel está suspenso, enquanto Sandoval e Anderson Rosa voltam de suspensão. DB