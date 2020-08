Marcelo Veiga não pensa em cumprir tabela em Taubaté

Dérek Bittencourt

27/08/2020 | 23:59



Classificado para o mata-mata do Paulista da Série A-2 e de volta à liderança após a vitória por 3 a 2 sobre o XV de Piracicaba, o São Bernardo FC não pensa em cumprir tabela no domingo, contra o Taubaté, fora de casa, pela última rodada da primeira fase. Na opinião do técnico Marcelo Veiga, o Tigre vai a campo disposto a conquistar os três pontos, que podem assegurar definitivamente a primeira posição e dar à equipe a vantagem de decidir em casa as eliminatórias.

“Já cumprimos com a primeira obrigação, que era classificar entre os oito melhores, e recuperamos a liderança, que é muito importante. Agora vamos jogar contra o Taubaté na expectativa de se manter em primeiro para buscar decidir em casa”, afirmou o comandante aurinegro, que deverá ter os retornos de alguns jogadores que não entraram em campo contra o Nhô Quim por estarem dando atenção às recuperações físicas, como o lateral Lucas Mota e o meia Natan. Outro que regressará é o zagueiro Leandro Amaro, que cumpriu suspensão automática.

No jogo de quarta-feira foram a campo Lucas Ferrón e Léo Cereja, substituíram Mota e Natan. No intervalo, Marlyson e Pará deram lugar a Léo Jaime e Fernando Junior. “As mudanças foram necessárias até para dar condição melhor na parte física para aqueles que saíram. A gente está aprimorando isso para entrar no mata-mata em condição melhor”, afirmou Veiga. “A ideia é girar todo mundo. Na decisão vamos precisar de todo mundo”, complementou o treinador, que não deverá ter o zagueiro Guilherme Mattis, machucado, no domingo.