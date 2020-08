Patrimônio da região

Do Diário do Grande ABC



27/08/2020 | 23:59



O Grande ABC possui alguns símbolos que ajudam a contar a sua história. Alguns deles pereceram com a ação do tempo, outros conseguem se manter em pé e, dessa forma, cumprem sua missão de seguir ilustrando a memória de uma região que ganhou destaque nacional e internacional pelo seu parque fabril, mas também pela contribuição às artes e a outros setores da sociedade.

Em São Bernardo estão dois destes ícones. Um deles é a Vera Cruz, berço do cinema nacional, que permaneceu por tempos abandonada, teve sua estrutura restaurada e, recentemente, serviu para gravações de programas de auditório de pelo menos duas grandes emissoras de TV. Sem contar que abrigará uma unidade do Sesc (Serviço Social do Comércio) com 20 mil metros quadrados.

Outra instituição que marca a trajetória são-bernardense é a Cidade da Criança, o primeiro parque temático do Brasil, que foi inaugurado em outubro de 1968, ou seja, possui mais de meio século de existência.

O espaço de lazer foi idealizado a partir dos cenários da novela Redenção, da extinta TV Excelsior. E na década de 1970 foi importante polo turístico da cidade e da região, atraindo em torno de 1 milhão de visitantes por ano. Continuou retumbante nos períodos seguintes, até que os investimentos cessaram e, em 2005, as portas foram fechadas.

A alegria voltou em 2010, quando foi reinaugurada e permaneceu em atividade até o início deste ano, quando a pandemia do novo coronavírus tomou o planeta. Sem receita, a empresa que tem permissão para administrar o local abriu mão do contrato.

Ontem, após protestos dos empregados, o prefeito de São Bernardo assegurou que a Cidade da Criança não terá o mesmo destino da fábrica da Ford, que também era uma das glórias da cidade, mas que encerrou suas atividades no município.

A população espera o máximo empenho por parte da Prefeitura para que este local icônico permaneça ativo. Que não seja mais uma vítima da Covid-19 a ser lamentada.