Veríssimo anuncia PSC e Cidadania em 3ª via sem medalhões

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



28/08/2020 | 00:01



Pré-candidato à Prefeitura de Mauá pelo PSD, João Veríssimo anunciou ontem a adesão de dois partidos que mantinham pré-campanhas na cidade. O PSC, do pastor Fábio Saturino, e o Cidadania, de Luizão da Comunidade, retiraram os projetos eleitorais, em movimento de fortalecimento de uma terceira via sem presença de medalhões da política mauaense.

A aliança foi oficializada na sede do Diário. Estavam presentes o presidente municipal do Podemos, Evandro Egrégora (sigla que já estava no arco de Veríssimo), e o vereador Irmão Ozelito (PSC). Até o começo da próxima semana, a expectativa é a de que entre dois e três partidos na mesma situação de PSC e Cidadania reforcem o bloco.

Veríssimo elogiou o desprendimento de Pastor Fábio e Luizão em abrir mão de suas candidaturas em busca de união de forças para evitar a polarização entre o prefeito Atila Jacomussi (PSB) e o PT, que neste ano aposta as fichas no vereador Marcelo Oliveira. Os discursos convergiram que, com pulverização de candidaturas, o cenário só favorece os planos de Atila e PT, que tentam se enfrentar no segundo turno temendo uma onda a favor da renovação.

“Mauá passa por uma situação bastante delicada. O prefeito foi preso duas vezes, afastado, cassado, voltou. É preciso unir forças para ajudar Mauá. A gente sente que Mauá quer mudança, mas, ao mesmo tempo, sabemos que existem eleitores do Atila e do PT. Pode ser difícil de achá-los, eles não querem se manifestar, mas existem. Só que o que sentimos é a necessidade de uma nova via”, declarou o pessedista. “Aqui tem gente com sonho de melhorar Mauá e ao vê-los renunciar disso só me traz responsabilidade. Tenho que me cercar para não decepcioná-los, porque não é meu sonho mais, é um sonho coletivo. É a luta do bem contra o mal.”

O político, que foi juiz de Direito e atuou no governo interino de Alaíde Damo (MDB), hoje vice-prefeita, descartou aliança com figuras conhecidas da política local. Sem citar nomes, ele declarou que “não adianta ser terceira via com o mais do mesmo, com o que já foi”. A insinuação foi para o ex-prefeito Donisete Braga (PDT), a ex-deputada estadual Vanessa Damo (MDB) e o ex-deputado federal Wagner Rubinelli (PTB), todos pré-candidatos ao Paço.

Pastor Fábio e Luizão garantiram que estarão de corpo e alma na campanha de Veríssimo e que não exigiram contrapartida de estarem na chapa – o nome do vice, segundo o pessedista, deve ser anunciado semana que vem.

“É hora de brigar contra as oligarquias, o sistema que impera em Mauá. Abri mão do orgulho e da vaidade em busca de ver a cidade melhor, fugindo do assistencialismo que está instalado”, disse Fábio, do Ministério Apostólico Sião. “Não foi fácil (desistir), mas temos responsabilidade com a cidade. Estamos em uma junção entre os mais corretos. Sei que vou ter oportunidade de ajudar. Hoje (ontem) estamos testemunhando um marco, da frente do bem contra o mal”, emendou Luizão, dizendo ter conversado com os pré-candidatos Tchello Pierro (DEM) e Amanda Bispo (UP).