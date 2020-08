A história se repete em Diadema

Raphael Rocha



28/08/2020 | 00:01



Na política, a história costuma se repetir. Em 2012, então vereador, Lauro Michels (PV) decidiu que teria de ser candidato a prefeito de Diadema. Saiu do PSDB, partido pelo qual havia sido eleito duas vezes para a Câmara, porque, no tucanato, não tinha forças para superar o então deputado estadual José Augusto da Silva Ramos. Mesmo no PV, sofreu até o último segundo sobre incertezas de que conseguiria emplacar sua candidatura majoritária. O alívio veio somente na convenção. Oito anos depois, a história recai no primo de Lauro, o vereador Marcos Michels (PSB). Curiosamente depois de dois mandatos de vereador, Marcos se lançou ao Paço. Não tem o apoio do primo, por isso, foi a uma legenda fora do arco de influência do verde. Mas convive com constante bombardeio de que não será candidato. Nesta semana, foi falar com Caio França (PSB), deputado estadual e filho do ex-governador Márcio França (PSB). Ouviu que a cúpula estadual não vai voltar atrás em apoio à sua campanha, independentemente das sondagens do PT. Mas seu time sabe: o alívio definitivo só virá com a convenção, ainda sem data marcada. E, se for se apegar à história, Marcos também tem com o que se animar. Lauro saiu candidato, era azarão e venceu aquele pleito.



BASTIDORES

Avante andreense

Depois de confirmar a expulsão do empresário Erick Eloi, até então pré-candidato à Prefeitura de Santo André pelo partido, a cúpula do Avante passou a intensificar diálogo sobre o futuro da sigla na cidade. Nesta semana, o Avante anunciou apoio à pré-candidatura do ex-governador Márcio França (PSB) à prefeitura da Capital, movimento que passou a ser tencionado internamente para acontecer em Santo André – o PSB tem o ex-vereador Ailton Lima como pré-prefeiturável no município. Por outro lado, o vereador Almir Cicote, principal liderança o Avante andreense, sustenta que a agremiação tem de acompanhar o prefeito Paulo Serra (PSDB). Nos próximos dias o anúncio será feito.

Salário em Ribeirão

Começou a ganhar corpo, dentro da Câmara de Ribeirão Pires, movimento para aprovar a emenda que autoriza a redução de salário de prefeito, vice, secretários e vereadores a partir da próxima legislatura. Dos 17 vereadores, seis se manifestaram internamente a favor da proposta. Se mais três parlamentares votarem a favor, será aprovado, por parte do Legislativo, o texto que corta o volume dos subsídios da classe política local.

Vapt-vupt

Tem chamado atenção também de quem costuma acompanhar as sessões na Câmara de Ribeirão Pires o tempo curto dos trabalhos. Ontem, a plenária durou cerca de 40 minutos. O tempo médio das últimas sessões, realizadas em ambiente virtual, não tem passado de 45 minutos. Presencialmente, os trabalhos costumavam durar de duas a três horas.

Plano de governo

Ex-prefeito de Rio Grande da Serra e pré-candidato do PT na eleição deste ano, Ramon Velásquez inicia no domingo planejamento para formatação do plano de governo que defenderá nas urnas. “Vamos apresentar um programa de governo pautado na esperança e na vontade política de reconstruir sonhos e de resgatar a autoestima da cidade”, declarou o petista.

Carreata

O Partido Novo organizará carreata no domingo, em São Caetano, única cidade apta pela legenda a lançar candidaturas na eleição deste ano. A intenção é mostrar que a sigla terá nome no pleito de São Caetano e buscar unir forças dos demais diretórios da região, que não foram habilitados pela cúpula nacional a participar ativamente do pleito. O evento começa às 8h, com saída do Espaço Cerâmica. O pré-candidato a prefeito pelo Novo em São Caetano é Mário Bohm.