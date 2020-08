Psol terá candidatura coletiva à Prefeitura de S.Bernardo

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



28/08/2020 | 00:01



O Psol de São Bernardo decidiu inovar na campanha à Prefeitura neste ano e vai apostar em uma candidatura coletiva ao comando do Paço.

Depois de rejeitar aderir à pré-campanha do ex-prefeito Luiz Marinho, nome do PT na corrida eleitoral deste ano em São Bernardo, o Psol aprovou no projeto chamado bancada majoritária.

A inspiração veio da bancada coletiva do partido na Assembleia Legislativa. Em 2018, a legenda apostou na bancada ativista, que uniu nove lideranças da sigla em torno de uma só campanha e obteve 149.844 votos. Mônica Seixas foi quem representou o bloco nas urnas, por exigência legal, mas o mandato é dividido entre os representantes.

Segundo o presidente do Psol em São Bernardo, o ex-vereador Aldo Santos, a ideia é ampliar o diálogo e as perspectivas da legenda junto aos eleitores são-bernardenses. “A política exige novas possibilidades e leituras do mundo. É preciso inovar.”

O Psol participou de três eleições majoritárias em São Bernardo, todas com Aldo à frente da chapa. Em 2008, foram 3.806 votos. Em 2012, 3.596. Há quatro anos, 6.972. Em nenhuma das vezes ficou perto dos protagonistas do pleito.

A discussão interna, depois de aprovação de lançamento de candidatura própria, sem coligação com o PT, caminhava para debate entre militantes. Severino Ramos Félix, professor da rede estadual, apresentou seu nome como pré-candidato a prefeito, mas viu Aldo fazer o mesmo.

Segundo Aldo, hoje à noite haverá reunião para afinar o discurso em torno do mandato coletivo para a Prefeitura. Uma das deliberações, conforme apurou o Diário, é a inclusão de Severino dentro da bancada majoritária. Resta saber quem vai ser a figura do bloco, como determina a legislação eleitoral.

“Não temos nomes nem pré-nomes definidos ainda. Antes de definirmos pela bancada majoritária, várias foram as citações (de pré-candidatos). A Lei Eleitoral está deficitária nesse sentido, por isso precisamos buscar alguém que fará o registro (de prefeito e vice). Mas, para a gente, o debate é mostrar e a condução da campanha é corresponsabilidade coletiva”, emendou o ex-parlamentar.