Monteiro e Wild estreiam contra cabeças de chave no US Open

27/08/2020 | 22:04



Os tenistas brasileiros Thiago Monteiro e Thiago Wild vão estrear na chave principal do US Open contra cabeças de chave. Número 1 do Brasil e 82º do mundo, Monteiro terá a tarefa mais complicada na primeira rodada: enfrentará o jovem canadense Felix Auger-Aliassime, 15º pré-classificado e 20º do ranking da ATP.

Monteiro e Aliassime nunca se enfrentaram no circuito profissional. O brasileiro vinha em boa fase antes da paralisação do circuito causada pela pandemia do novo coronavírus. Em Nova York, vai disputar a chave principal do Grand Slam americano pela terceira vez na carreira.

Aliassime, por sua vez, é uma das apostas da nova geração. Tem apenas 20 anos, mas já disputou cinco finais de nível ATP, ainda em busca do seu primeiro título. O vencedor do confronto, ainda sem data definida, vai enfrentar na segunda rodada o vitorioso do duelo entre o escocês Andy Murray e o japonês Yoshihito Nishioka.

Wild, por sua vez, vai encarar o britânico Daniel Evans, de 30 anos e atual 28º do mundo. O brasileiro de 20 anos nunca enfrentou o rival no circuito e disputará pela primeira vez a chave principal de um Grand Slam como profissional. Em 2018, ele foi campeão do US Open no juvenil.

O vencedor do confronto enfrentará quem levar a melhor do duelo entre o checo Jiri Vesely e o francês Corentin Moutet. Se Wild conseguir avançar até a terceira rodada, poderá até cruzar com Murray e até o próprio Monteiro.

Entre os favoritos, o sérvio Novak Djokovic entrará no US Open como o principal candidato ao título. Em sua estreia, o líder do ranking vai encarar o bósnio Damir Dzumhur. Sem Rafael Nadal e Roger Federer na competição, seus principais rivais em sua metade da chave devem ser o grego Stefanos Tsitsipas e o alemão Alexander Zverev.

Na outra metade, o grande destaque é o austríaco Dominic Thiem, número três do mundo e segundo cabeça de chave em Nova York. O candidato a principal oponente é o russo Daniil Medvedev, atual vice-campeão do US Open. Thiem está do mesmo lado da chave de Murray e dos brasileiros.

FEMININO - Com a ausência das duas primeiras colocadas do ranking - a número 1 do mundo, a australiana Ashleigh Barty, e a romena Simona Halep -, a primeira cabeça de chave em Nova York será a checa Karolina Pliskova. Ainda sem um título de maior peso em seu currículo, a número três o mundo vai encarar na estreia a russa Anhelina Kalinina. Na sua metade da chave, Pliskova poderá esbarrar na checa Petra Kvitova e na japonesa Naomi Osaka, ambas donas de títulos de Grand Slam.

A outra metade da chave é encabeçada pela americana Sofia Kenin, surpresa do ano e campeã do Aberto da Austrália, em janeiro. A tenista da casa estreará contra a belga Yanina Wickmayer. Neste lado da chave estão tenistas como a britânica Johanna Konta e a bielo-russa Aryna Sabalenka e as experientes Venus Williams e Victoria Azarenka.

Serena Williams, em busca do recorde de títulos de Grand Slam, vai enfrentar na primeira rodada a compatriota Kristie Ahn. Também neste lado da chave estão a americana Sloane Stephens, a espanhola Garbiñe Muguruza e a belga Kim Clijsters, voltando ao circuito mais uma vez.