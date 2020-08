Polícia prende ladrões de motos em Santo André

Mauricio Silva

Do Diário do Grande ABC



27/08/2020 | 21:30



PMs (Policiais Militares) da Força Tática prenderam nesta quinta-feira (27), três homens que roubavam motos no núcleo da Comunidade Jardim Santo André, em Santo André.

Segundo a ocorrência, os agentes faziam patrulhamento pelo núcleo quando cruzaram com três indivíduos carregando uma bolsa, ao verem a viatura começaram a correr, entrando em um barraco. Após a abordagem com eles nada de ilícito foi encontrado, mas ao revistarem a bolsa foram localizados duas placas de motocicletas que ao consultarem o Copom (Companhia de Operações da Polícia Militar) foi constatado que era produto de roubo.

Ao serem interrogados confessaram que haviam roubado as motos e utilizavam as peças para equipar e adulterar outras, alem de indicarem uma oficina em Santo André onde estariam com outras partes das motos desmontadas e outro local em São Bernardo que usavam como desmanche e estocagem das peças.

O trio foi encaminhado ao 6º DP (Vila Mazzei), onde a ocorrência está em andamento.