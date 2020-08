Petrobras fecha venda de campos terrestres no ES por US$ 155 milhões

27/08/2020 | 21:17



A Petrobras assinou nesta quinta-feira, 27, acordo para venda de 27 concessões terrestres de exploração e produção no Espírito Santo, chamado de Polo Cricaré. A venda foi realizada para a Karavan SPE Cricaré, pelo valor total de US$ 155 milhões.

A partir da venda, a Karavan O&G Participações deterá 51% da SPE, e a Seacrest Capital Group ficará com os 49% restantes. Dos US$ 155 milhões, US$ 11 milhões foram pagos nesta quinta, outros US$ 26 milhões serão repassados na data de fechamento da transação, e US$ 118 milhões em pagamentos contingentes previstos em contrato.

O Polo Cricaré teve produção média de 1,7 mil barris de petróleo por dia e 14 mil metros cúbicos por dia de gás, entre janeiro e junho deste ano.