Daniel Alves passa bem após cirurgia para corrigir fratura no antebraço

27/08/2020 | 19:43



Daniel Alves foi submetido, nesta quinta-feira, a uma cirurgia para a correção de uma fratura na ulna direita - um dos ossos do antebraço -, sofrida no segundo tempo da vitória do São Paulo, por 1 a 0, sobre o Athletico Paranaense, na noite da última quarta-feira, no Morumbi, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

Segundo nota publicada no site oficial do clube, a intervenção, no HCor, feita pelo cirurgião Sergio Gama, durou aproximadamente uma hora e foi "bem sucedida". O atleta, de 37 anos, vai iniciar a primeira etapa da recuperação em sua residência, com supervisão do departamento médico são-paulino. A segunda etapa será feita no CT.

O camisa 10 sofreu a lesão aos 33 minutos do segundo tempo, após receber um pontapé acidental de Fernando Canesin. Tentou continuar na partida, mas acabou substituído por Luan. Ele deixou o Morumbi diretamente para o hospital, onde foi constatada a fratura.

O próximo jogo do São Paulo será o clássico contra o Corinthians, no domingo. Além de Daniel Alves, o técnico Fernando Diniz terá o desfalque do lateral-esquerdo Reinaldo, suspenso. Já o atacante Luciano reclamou de dores musculares e será reavaliado na reapresentação do elenco nesta quinta-feira.