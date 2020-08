Grande ABC tem 2,8 milhões de habitantes, segundo IBGE

Do Diário do Grande ABC



27/08/2020 | 18:47



O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou, nesta quinta-feira (27), as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros, com referência em 1º de julho de 2020. Nessa data, a população do Brasil chegou a 211,8 milhões de habitantes e a soma das sete cidades do Grande ABC a 2.807.712. São: 844.483 (São Bernardo), 721.368 (Santo André), 477.552 (Mauá), 426.757 (Diadema), 161.957 (São Caetano), 124.159 (Ribeirão Pires) e 51.436 (Rio Grande da Serra).

O município de São Paulo continua sendo o mais populoso, com 12,3 milhões de habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro (6,75 milhões), Brasília (3,05 milhões) e Salvador (2,88 milhões). Os 17 municípios do país com população superior a um milhão de habitantes concentram 21,9% da população nacional e 14 deles são capitais estaduais.

Entre os municípios brasileiros, Serra da Saudade (Minas Gerais) era o que tinha a menor população em 1º de julho, 776 habitantes. O município de Borá (São Paulo) contabilizou 838 habitantes e Araguainha (Mato Grosso) totalizou apenas 946 habitantes.

As estimativas populacionais referentes a 1º de julho são divulgadas anualmente pelo IBGE em cumprimento à legislação vigente. As informações são usadas pelo Tribunal de Contas da União no cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de servirem como referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.