Foto artística

28/08/2020



Máquina alemã de fabricar tijolos. Vende-se uma fieira em perfeito estado de conservação, para fabricação de 10.000 tijolos diários. Para ser vista na Cerâmica São Caetano, na estação do mesmo nome da São Paulo Railway.

Cf. anúncio do Estadão, em edições de agosto de 1920.

A antiga Casa Paroquial foi construída entre os anos 1921 e 1922; a matriz atual começou a ser erguida ao redor da antiga: a atual, em estilo romano, a partir da pedra fundamental lançada em 15 de dezembro de 1946; a antiga, colonial portuguesa; a atual, de tijolos, a antiga de taipa – nos dois casos, do barro extraído dos vales da antiga Borda do Campo.

LA

Olaria de Leone Angeli – Situava-se no bairro dos Meninos, atual Rudge Ramos. Uma tradição familiar desde os tempos de Luiz Angeli, pai de Leone, Christiano, Caetano e Gijão Angeli – a família teve olaria na localidade de Ponte Alta, hoje espremida entre a Vila São José e o Areião.

Na Ponte Alta, os Angeli construíram uma capela para guardar a tela de Nossa Senhora Assunção, presente de um andarilho que ali pediu pousada ainda no tempo do patriarca Luigi Angeli.

Com a construção da Via Anchieta, a capela foi demolida e os Angeli se espalharam por vários pontos: Leone, o primogênito, foi para o bairro dos Meninos; Christiano para a Linha Jurubatuba, levando consigo a tela de Nossa Senhora, origem do atual nome e bairro Assunção.

O tijolo cuja foto hoje é editada aqui em Memória mede 23 x 11,5 x 6 cm.

(*) Depoimento de Leone Angeli, bisneto de Luiz Angeli e neto de Leone Angeli, prestado a Vicente D’Angelo.

Em 28 de agosto de...

1920 – Notícias do recenseamento escolar do Estado de São Paulo. Na região, faltava a computação dos resultados no bairro dos Finco, em São Bernardo; em Gamelas, Ribeirão Pires; e em Taquarussu, vizinho a Paranapiacaba.

A apuração em Ribeirão Pires atrasara por haver aparecido casos de varíola.

Coube ao professor Francisco Garrett visitar as fábricas. Ele registrou grande número de crianças trabalhando, entre 10 e 12 anos e sem instrução. Só numa fábrica encontrou cerca de 70 meninos privados de instrução.

Nas Estações de Paranapiacaba e São Caetano o número de analfabetos era elevado. Em São Caetano a porcentagem de analfabetismo superava os 60%.

O professor José Augusto Leite Franco, chefe do recenseamento, preparava relatório demonstrando a necessidade da criação de mais escolas em diversos pontos da região e de uma ação mais enérgica do governo, para obrigar a frequência nas escolas.

1955 – Com o nome de Radiadores Santo Antonio, é fundada a Radiadores e Baterias Di Felice, dos irmãos Maggiorino e Quinto Di Felice.

Diário há meio século

Sexta-feira, 28 de agosto de 1970 – ano 13, edição 1320

Manchete – Assassinado o filho do prefeito de Diadema. Fábio Eduardo Ramos Esquivel foi vítima de assalto em Santo André, quando recebeu vários tiros. Era diretor administrativo da Prefeitura.

Filatelia (Valdenízio Petrolli) – Um selo para marcar o Censo 1970, marcado para começar em 1º de setembro de 1970.

Futebol – Amistoso em São Bernardo: Vergueiro 3, Piraporinha 3.