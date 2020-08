Palmeiras não deve ter Felipe Melo e Marcos Rocha para jogo contra o Bahia

27/08/2020 | 17:49



O Palmeiras ainda não deve contar no próximo sábado, contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro com o retorno de dois titulares que estão lesionados. O lateral-direito Marcos Rocha e o zagueiro Felipe Melo ainda treinam separados do restante do elenco e por enquanto vão continuar como desfalques. A equipe fez um treino na manhã desta quinta na Academia de Futebol voltado ao compromisso, que será em Salvador.

No trabalho, o técnico Vanderlei Luxemburgo separou o elenco em times de 11 jogadores e comandou um trabalho tático focado em orientações individuais e simulação de ações ofensivas e defensivas. As ausências no trabalho foram de Felipe Melo, que tem lesão na coxa esquerda, Marcos Rocha, com problema na coxa direita, e também de Raphael Veiga, em recuperação de trauma no pé esquerdo.

Por outro lado, quem participou normalmente do trabalho foi o lateral uruguaio Matías Viña. O jogador está recuperado de pancada no quadril. Quem também continua fora é o atacante Gabriel Veron. Após sofrer lesão muscular na coxa direita, a revelação palmeirense cumpre processo de transição física para poder retornar ao time.

A possível escalação do Palmeiras para a partida em Salvador é: Uma provável escalação do Palmeiras é Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Patrick de Paula, Gabriel Menino, Bruno Henrique e Lucas Lima; Rony e Luiz Adriano. A equipe faz nesta sexta pela manhã o último treino antes da viagem.