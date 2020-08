Maquiador se derrete por Ana Paula Arósio nas redes sociais

27/08/2020 | 15:10



Afastada há dez anos da televisão, Ana Paula Arósio surpreendeu o público ao aparecer no comercial de um banco na última terça-feira, dia 25. Após a repercussão da propaganda, um dos maquiadores que participou do projeto, Ale Toledo, publicou uma foto com a atriz em suas redes sociais e se derreteu pela parceria de trabalho - a campanha foi gravada há duas semanas em São Paulo.

Ale escreveu no Instagram:

Semana passada tive o mega prazer de conhecer essa mulher, que sempre admirei. Quando não tinha a menor ideia da profissão que seguiria, já a achava deusa, com uma beleza estonteante. Sabe aquelas pessoas que você nunca acha que vai ver de perto ou ter contato um dia? Com ela era assim, nunca imaginei e do nada aconteceu. Destino? Talvez, mas acho mesmo, é que ainda temos chance de nos surpreender a cada dia e que Deus nos dá sinal sempre, nos mostrando que tudo é possível. Até o inimaginável! Foi um imenso prazer estar com ela, mesmo que por pouco tempo.

Além da declaração, o maquiador também falou, para o jornal Extra, sobre como surgiu o convite para participar da campanha - e ainda contou que foi bem difícil manter segredo sobre a volta da atriz!

- Eu estava nesse trabalho porque tenho uma parceria com o [maquiador] Marcos Padilha. A campanha era dele, e eu fiquei responsável por cuidar do Robson Nunes. O contrato da Ana Paula seguia era segredo nos bastidores, poucos sabiam e não podia vazar. Foi difícil manter segredo, mas o que não fazemos pelo nosso trabalho, né?

O último trabalho de Ana na televisão foi no seriado Na Forma da Lei, de 2010, e nos últimos anos a atriz tem vivido no interior da Inglaterra, sendo vista raras vezes em público. Para participar da propaganda, Ana teria ganhado um cachê de oito milhões de reais.