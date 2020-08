5 passeios com aventura e emoção na Bahia

Redação

Se a ideia é planejar uma viagem com aventura e emoção pós-pandemia, o sul da Bahia pode ser o destino certo. Itacaré, onde há excelentes opções de hospedagem, como o Txai Resort Itacaré, serve de base para quem se liga em atividades como arvorismo, trilhas, rafting e esportes náuticos.

Para quem ficam no resort, as experiências são organizadas e supervisionadas por especialistas. Os colaboradores são treinados e capacitados para acompanhar e dar o apoio necessário aos viajantes.

Passeios com aventura na Bahia

Rafting no Rio das Contas

Para quem gosta de adrenalina e de belas paisagens, o Rio de Contas oferece excelentes condições para prática de esportes como canoagem, rafting, tirolesa e rapel.

Ele nasce na Chapada Diamantina e percorre cerca de 620 quilômetros até sua foz no Oceano Atlântico, entre as Praias da Concha e do Pontal, em Itacaré. A descida proporciona uma aventura especial por cenários incríveis.

Arvorismo na Praia da Ribeira

A região sul da Bahia se destaca pelo alto índice de conservação ambiental. Há mais de 450 espécies arbóreas catalogadas por lá.

O arvorismo na Praia da Ribeira permite conhecer parte dessa diversidade e aventurar-se por 227 metros de trilhas suspensas em plataformas. No caminho, há oito tirolesas em meio à mata e à praia.

Rio de Contas com Cachoeira do Rio do Engenho

O passeio em “voadeira” (pequena lancha) pelo Rio de Contas, que nasce na Chapada Diamantina e passa por manguezais – até chegar à Cachoeira do Rio do Engenho, popularmente conhecida como Cleandro, é uma ótima opção para desfrutar um banho revigorante.

Cachoeira do Tijuípe

O Rio Tijuípe nasce na Serra do Conduru e percorre toda a unidade de conservação da biodiversidade do Parque do Conduru. São 10 minutos de caminhada para chegar na queda d’água cristalina da região, cuja temperatura é ideal para um banho energizante.

Trilha do Jeribucaçu

Jeribucaçu é uma praia com as características da região sul da Bahia. Ali dá-se o encontro do Rio Jeribucaçu com o mar, formando um lindo cenário.

Do lado norte, a Praia da Arruda – pequena e quase sempre deserta – oferece lindas piscinas naturais. Ao longo da trilha para chegar lá, é possível tomar banho de mar, de rio e na Cachoeira da Usina, além de serpentear entre um coqueiral e um manguezal.

Onde se hospedar

O luxuoso Txai Resort Itacaré é certificado pelo grupo de hotéis de luxo Relais & Châteaux. Entre as atrações internas do empreendimento destacam-se seis piscinas, dois bares, cardio fitness, sala de jogos, quadras de tênis e dois restaurantes.

Os restaurantes Orixá e Praia apresentam versões sofisticadas de pratos baianos. Ambos valorizam os ingredientes regionais com destaque para cacau, coco, cajá, cupuaçu, graviola, dendê e frutos do mar.

