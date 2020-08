Bolsas da Europa fecham em queda, com investidores atentos a dados e Powell

27/08/2020 | 14:11



As bolsas europeias tiveram sessão volátil, com expectativa de investidores pelo discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell. As praças reagiram a alguns dados, chegando a subir, mas terminaram em baixa, com Londres e Milão nas mínimas do dia.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 0,64%, a 370,72 pontos.

Após uma abertura mista, as bolsas do continente caíram no início do dia. A força da libra em relação ao dólar pressionava ações de exportadoras no Reino Unido. Ainda pela manhã, o quadro melhorou após dois dados da economia americana: uma revisão do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre e os pedidos de auxílio-desemprego.

Powell, por sua vez, confirmou a expectativa e anunciou mudanças na política monetária do Fed, com maior flexibilidade na inflação.

O Fed agora poderá deixar os preços um pouco acima da meta de 2%, para atingir a meta simétrica, detalhou Powell hoje. Logo após Powell, as bolsas europeias melhoraram, mas ainda houve tempo para uma piora dos índices, terminando em baixa.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em baixa de 0,75%, em 5.999,99 pontos, com Lloyds em baixa de 0,99% e BP, de 1,29%.

Em Frankfurt, o índice DAX recuou 0,71%, a 13.096,36 pontos. Aroundtown foi o papel mais negociado, em baixa de 6,88%.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 caiu 0,64%, a 5.015,97 pontos. A ação do Carrefour caiu 0,22%, após o varejista anunciar que comprará 172 lojas sob a bandeira Supersol na Espanha, no valor de 78 milhões de euros. Total cedeu 0,25%.

Em Milão, o índice FTSE MIB registrou queda de 1,44%, para 19.847,38 pontos. Telecom Itália subiu 3,42%, mas Intesa Sanpaolo recuou 2,11% e Enel, 2,32%.

Na Bolsa de Madri, o índice IBEX 35 caiu 0,45%, a 7.090,70 pontos, com Santander em baixa de 1,09%. Em Lisboa, o índice PSI 20 teve queda de 0,44%, a 4.371,39 pontos.