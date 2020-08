Porsche Panamera ganha novo visual e versão híbrida mais potente

Leo Alves

O Porsche Panamera ganhou um leve retoque visual nesta semana. Porém, embora as mudanças no desenho tenham sido discretas, o modelo recebeu algumas novidades no conjunto mecânico de suas versões.

Por ora, a Porsche confirma apenas a versão 4S E-Hybrid para o mercado brasileiro. Ele deve ser lançado no início de 2021 por R$ 649 mil e com a instalação do carregador elétrico inclusa no valor.

Novo Porsche Panamera

A versão Turbo S, equipada com o motor a combustão V8 biturbo de 4 litros, ganhou 80 cv de potência e mais 50 Nm de torque. Com isso, ele agora rende 630 cv e tem 820 Nm de torque máximo. De acordo com a marca alemã, essa potência leva o Panamera Turbo S aos 315 km/h. Já o 0 a 100 km/h é feito em 3,1 segundos.

O Panamera GTS ganhou mais 20 cv em seu motor V8 biturbo, chegando aos 480 cv de potência e 620 Nm de torque. Os modelos Panamera e Panamera 4 agora utilizam o motor 2,9 L V6 biturbo de 330 cv e 450 Nm.

4S E-Hybrid

Versão confirmada para o Brasil, a 4S E-Hybrid do Porsche Panamera é híbrida do tipo plug-in e ganhou mais autonomia, podendo percorrer até 54 km no modo puramente elétrico. Essa configuração combina o motor 2,9 L V6 biturbo de 440 cv a um elétrico de 136 cv. Com isso, a potência combinada é de 560 cv e o torque máximo é de 750 Nm.

O modelo híbrido faz de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos, com velocidade máxima de 298 km/h.