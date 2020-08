'Itamaraty está muito ideológico; não é bom e não é da tradição', diz FHC

27/08/2020 | 13:37



O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) afirmou ter uma enorme decepção com o Ministério das Relações Exteriores e vê com preocupação a adesão ideológica da pasta. "O Itamaraty está muito ideológico. Não é bom nem é da tradição. A tradição do Itamaraty é mais realista" afirmou o ex-presidente, que citou entre outros pontos a relação do País com a China.

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ligado à ala ideológica do governo tem deixado clara a sua posição nas redes sociais contrária à China e alinhada aos Estados Unidos. Sobre a pandemia do novo coronavírus - ao qual ele se referiu como "comunavírus" - Araújo disse haver um plano para implantar o comunismo em organismos internacionais.

Segundo FHC, em evento promovido pelo Fórum Empresarial Lide, "o momento não é de ideologias, é de um certo pragmatismo".