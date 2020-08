Volta às aulas na capital no ano é incerta e será definida após nova testagem

27/08/2020 | 13:31



O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou que a data de reabertura das escolas públicas e privadas da cidade será definida em setembro, após a realização da testagem para anticorpos do novo coronavírus em crianças e adolescentes de todas as redes de ensino, o que deve ocorrer até o dia 15 do próximo mês. "A partir dessa terceira fase (do inquérito sorológico), a Prefeitura vai decidir se teremos ou não o retorno das aulas neste ano na cidade", declarou.

O anúncio ocorreu após a Prefeitura divulgar nesta quinta-feira, 27, os resultados do segundo inquérito em estudantes da rede municipal entre 4 e 14 anos de idade, o qual apontou que 18,3% têm anticorpos para o vírus, o que significa 123.694 casos entre crianças e adolescentes. Do total, 69,5% foram assintomáticos, o que preocupa a gestão municipal, que vê os estudantes como possíveis vetores de disseminação da doença.

Foram coletadas amostras de sangue venoso (com extração de soro) de 2.518 mil alunos entre 18 e 20 de agosto. Do total, 18,3% têm anticorpos para o vírus da covid-19. A rede municipal tem 675.922 alunos. A prevalência varia pouco entre as faixas etárias: de 4 a 5 anos (19,3%), de 6 a 10 anos (17,2%) e de 11 a 14 anos (18,6%).

O inquérito infantil sorteou aleatoriamente 6 mil crianças e adolescentes (divididos igualmente entre educação infantil, fundamental I e fundamental II) a partir do cadastro de matriculas da rede escolar municipal.

A gestão municipal também divulgou o resultado do quinto inquérito sorológico da população adulta da cidade, o qual estima que 11% tem anticorpos para o novo coronavírus, o que representa 1,3 milhão de pessoas. Do total, 40,6% foram casos assintomáticos.

O levantamento colheu 2.449 amostras de adultos. "A tendência (de número de casos) que vai se confirmando na cidade, mesmo com todo o processo de reabertura", pontuou o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido.

De acordo com a Prefeitura, o exame sorológico usado na pesquisa avaliou a prevalência em moradores adultos sorteados aleatoriamente a partir da base de dados do IPTU de 2020, dos hidrômetros de 2017 e do programa Estratégia Saúde da Família (ESF). A amostra é coletada em domicílio.

A fase anterior do inquérito para crianças e adolescentes foi focada no mesmo grupo, o qual apontou que 16,1% tem anticorpos para o novo coronavírus, dos quais 64,4% foram de casos assintomáticos. O resultado motivou a Prefeitura a vetar a reabertura parcial das escolas para atividades de reforço.

Ao todo, foram realizados sete inquéritos sorológicos. No anterior focado na população adulta, divulgado em 13 de agosto, 10,9% das pessoas com 18 anos ou mais tinham anticorpos para o novo coronavírus.

A reabertura de escolas está permitida pelo governo estadual para a partir de 8 de setembro nas regiões que estão em fase amarela há mais de 28 dias, caso da cidade de São Paulo. Durante o anúncio da medida, o governador João Doria (PSDB) chegou a ressaltar que o retorno é opcional e decidido pelas prefeituras.

A retomada em setembro é focada em atividades de acolhimento, recuperação, atividades físicas, tutoria e aulas em laboratório, enquanto a data oficial de retorno é 7 de outubro. O funcionamento está condicionado ao cumprimento de protocolos sanitários.

Em Santo André, Mauá, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, na ABC paulista, os prefeitos já anunciaram que a reabertura das escolas nas redes públicas municipais está totalmente descartada no ano letivo de 2020. Em reunião realizada no dia 11, o Consórcio Intermunicipal Grande ABC definiu que as aulas presenciais das redes pública e privada vão voltar em conjunto, na mesma data.