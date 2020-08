27/08/2020 | 13:23



Bacurau, obra de Kléber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, lidera a lista dos filmes finalistas do 19º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. O filme recebeu 15 indicações e é seguido por A Vida Invisível, de Karim Aïnouz, com 14, e Simonal, de Leonardo Domingues, com dez indicações. Promovido pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2020 vai ocorrer no próximo dia 10 de outubro, em cerimônia transmitida pela TV Cultura. Ao final do anúncio da premiação, os vencedores recebem o Troféu Grande Otelo em casa.