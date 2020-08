Descontente sobre como o caso de Marcius Melhem está sendo lidado, grupo 30 pessoas da Globo entrega carta para direção da emissora

27/08/2020 | 12:10



Em dezembro de 2019 veio à tona acusações indicando que Marcius Melhem, humorista e então coordenador do departamento de humor da TV Globo, havia assediado atrizes da TV Globo. Pouco depois, o ator foi afastado e, eventualmente, demitido da emissora. E o caso parece que está longe de acabar, já que segundo informações da colunista Mônica Bergamo, um grupo de cerca de 30 contratados globais, na sua maioria atrizes, mas também atores e profissionais de outras áreas, enviou uma carta para a direção da Globo para pedir uma reunião e manifestar descontentamento com a forma como o processo está se encaminhando.

Quando foi anunciada a demissão de Melhem, em 14 de agosto, a Globo divulgou comunicado informando que o fim do contrato havia sido em comum acordo e que a relação com ele foi uma parceria de 17 anos de sucesso. Isso não pegou bem e uma carta foi enviada ao diretor-geral da emissora, Carlos Henrique Schroder. Nela, os profissionais dizem que estão dispostos a criar um ambiente de trabalho saudável, transparente e digno para todas e todos. Além disso, eles pedem para debater medidas que garantam daqui para a frente o respeito e a segurança dos colaboradores.

Após a carta, uma reunião foi marcada com esse grupo que inclui tanto pessoas que fizeram acusações como também profissionais que apoiam essas pessoas. A primeira reunião, com a diretora de desenvolvimento e acompanhamento artístico, Mônica Albuquerque, aconteceu no dia 20 de agosto. No dia seguinte, outra reunião ocorreu, dessa vez com a diretora Carolina Junqueira. Porém, parece que mesmo assim o grupo permanece descontente.

Na época das denúncias, surgiram os nomes de Dani Calabresa e Maria Clara Gueiros. Recentemente, Marcelo Adnet, que é amigo próximo e havia trabalho com Melhem, comentou o assunto em entrevista.