Time de vôlei de São Bernardo participa de torneio virtual

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



27/08/2020 | 12:05



Em tempos de pandemia e restrição de competições presenciais, diversas modalidades buscaram alternativas para se manterem ativas. No caso do vôlei, a Liga de Voleibol de Sorocaba e Região está promovendo um torneio virtual, que consiste em duelos eliminatórios e que conta com o São Bernardo já na fase semifinal. Entretanto, ao invés da bola, o instrumento da disputa é o celular, o computador ou o tablet.

A equipe do Grande ABC já passou das três primeiras fases e até às 22h desta quinta-feira disputa a semifinal contra a Prefeitura de Alumínio-SP. Para vencer, o time necessita receber mais votos do que o adversário no perfil da Liga nos stories do Instagram (@lvsr.voleibol). Se avançarem, as são-bernardenses enfrentarão o River Plate-ARG, na final, domingo, em disputa nos mesmos moldes.