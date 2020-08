PF investiga irregularidades na compra de fraldas descartáveis em Santo André

Da Redação



27/08/2020 | 10:26



A Polícia Federal deflagrou hoje pela manhã a Operação Protocletos, que investiga irregularidades em contratações da Prefeitura de Santo André destinadas ao combate à pandemia de Covid-19. Está sendo apurada a compra emergencial de 689 mil fraldas descartáveis a serem utilizados no Hospital de Campanha e nas demais unidades de saúde do município.. Esta fase da investigação visa confirmar as fraudes ao processo licitatório e indícios de participação de funcionários públicos. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão.

Segundo a PF, a contratação, no valor de R$ 1,3 milhão, tem indícios de irregularidade e foi realizada com dispensa de licitação. A empresa contratada pela Prefeitura possui como sócios pessoas interpostas do real proprietário, que está impedido de contratar com o poder público por condenação judicial por atos de improbidade administrativa.

No processoo, a fim de dar aparência de legalidade, foi consultada para apresentar orçamento outra empresa de fachada, que não possui sede e o sócio não tem capacidade econômica. Além disso, o procurador dessa empresa no processo é funcionário da empresa contratada. A Controladoria Geral da União apurou estimativa de sobrepreço de mais de R$ 600 mil.

Os crimes apurados são de fraude ao caráter competitivo da licitação, de fraude à licitação para causar prejuízo à Fazenda Pública (artigos 90 e 96, ambos da Lei nº 8666/93), além de corrupção e/ou peculato (artigos 312 e/ou 317, do Código Penal). Comprovados todos esses crimes, as penas somadas podem chegar a 25 anos de prisão.

A Prefeitura foi procurada e deve emitir nota até o fim da manhã sobre o caso.