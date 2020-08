Película antivandalismo: 4 passos importantes antes de comprar

Da Redação

Do Garagem360



27/08/2020 | 10:18



A película antivandalismo é um dos acessórios para carros mais instalados hoje em dia. Não só protegem o motorista e passageiros contra estilhaço de vidros caso alguém tente quebrar a janela, como alguns modelos têm proteções adicionais. Contudo, existem algumas coisas importantes que devem ser levados em consideração antes de comprar este acessório para o seu carro.

Como funciona a película antivandalismo

Esse acessório de segurança é composto por lâminas de poliéster que, ao aplicadas no vidro do carro, aumentam a resistência. Caso aconteça algum impacto (proposital ou não) ele impede que o vidro se estilhace sobre os indivíduos dentro do carro, impedindo assim que os ocupantes se machuquem.

Imagine estar parado em um semáforo vermelho em sua cidade. Sem que veja, um delinquente joga uma pedra em sua janela a fim de te surpreender e roubar rapidamente algum item, como um celular, por exemplo.

Neste caso, existem dois perigos físicos: a pedra que pode causar um ferimento seríssimo e o vidro da janela que pode causar cortes ou atingir um olho. Ao contar com a película, é muito improvável que pedra tenha força o suficiente para entrar no carro e os estilhaços estarão contidos. Isso confere tempo para reagir no caso de uma tentativa como essa.

Agora que você já entende como funciona essa película e a sua importância, veja abaixo alguns pontos que precisam ser conferidos antes de instalá-la em seu carro.

1 – O que a Lei diz sobre a película

Nada pior que investir em um item de proteção que não é autorizado pelas autoridades. Porém, a película de segurança é completamente legal. Contudo, muitas películas também são coloridas. A Resolução nº 254/2007 do Conselho Nacional de Trânsito estabelece limites mínimos para o nível de transparência das películas aplicadas em veículos.

Quer elas sejam antivandalismo ou não, todas devem respeitar.

Para-brisa: permitir a passagem de 75% da luminosidade;

Janelas da frente: permitir a passagem de 70% da luminosidade;

Vidros traseiros: permitir a passagem de 28% da luminosidade.

2 – Existem diversos tipos de películas

Os 3 tipos de película antivandalismo mais comuns são as PS4, PS8 e PS11. A principal diferença está justamente em sua espessura, partindo de 0,1 mm (PS4) até cerca de 0,25 mm. As mais espessas oferecem um nível de proteção maior, mas é importante deixar claro que nenhuma delas deixará a janela blindada. Outro ponto que deve ser considerado é que, quanto mais grossa, mais cara a película tende a ser.

3 – Quanto custa e qual a durabilidade

O valor de um acessório original fica entre R$ 600 e R$ 1.000 e costumam ter entre 10 e 15 anos de garantia para descolamento ou desbotamento. Sendo assim, é um investimento que dura anos.

4 – Não se assuste com a aplicação

Quanto maior é a espessura, mais difícil é a aplicação da película antivandalismo. Sendo assim, ao levar para que um profissional aplique, não se assuste caso ele queria retirar o vidro para aplicar por dentro. Esse é um procedimento comum e que garante uma maior durabilidade para um produto que não é necessariamente barato.

Dessa forma, o melhor é seguir os direcionamentos do profissional, ele saberá indicar a melhor abordagem para o seu caso. Caso deseje comprar uma película original e confiável, acesse o Autos Originais e conte com acessórios confiáveis para seu veículo.