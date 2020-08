Alok celebra 29 anos de idade com piquenique em família

27/08/2020 | 10:10



Alok completou 29 anos de idade e comemorou de um jeitinho bem especial! Na última quarta-feira, dia 26, ele reuniu a família em uma fazenda no interior de São Paulo para um piquenique ao ar live. Nas redes sociais, ele e a esposa, Romana Novais, compartilharam fotos do momento.

Hoje completo 29 voltas ao sol, e assim sigo no fluxo do universo, me conectando com aquilo que acredito.Envelhecer? Não vejo com essa ótica. Diria que a cada volta ficamos mais próximo da nossa origem.Obrigado Deus por tantas bênçãos. Prometo sempre te servir enquanto tiver aqui na minha jornada.Obrigado a todos pelas mensagens. Amo cada um de vocês com todo meu coração!, escreveu ele na legenda da publicação.

Romana, que está à espera de uma filha com o DJ, também compartilhou fotos do piquenique, mostrando um look todo especial que escolheu para a ocasião e que deixava a barriguinha em evidência.

Parabéns meu amor! Um novo ciclo de muito amor, sau?de, tolerância, paciência, maturidade, respeito e sabedoria para seguirmos juntos nessa vida. Minhas orações, sonhos e planos estarão sempre em sintonia com você Que você continue com esse seu lado humano, solidário e cuidadoso sempre aflorado. Isso te faz ainda mais especial. E que você nunca deixe de optar pelo caminho da verdade e do bem, amo a sua essência e te amo sem limites!, escreveu ela.

A mãe de Romana também compartilhou uma foto da família reunida e escreveu: O dia foi dele. Feliz aniversário!