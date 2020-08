Arnaldo Saccomani, jurado do SBT, morre aos 71 anos de idade

27/08/2020 | 10:10



Arnaldo Saccomani, produtor musical conhecido por ter sido jurado de programas como Ídolos e Qual É o Seu Talento do SBT, morreu na madrugada do dia 27 de agosto aos 71 anos de idade, apenas três dias depois de seu aniversário. A informação foi confirmada pelo jornalista Felipeh Campos e, até o momento, a causa da morte não foi revelada.

Arnaldo estava em tratamento renal há dois meses, passando por hemodiálise e, de acordo com amigos, morreu em sua casa em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Saccomani começou sua carreira como produtor musical nos anos 60 e trabalhou em discos de nomes como Tim Maia, Rita Lee, Ronnie Von, Fábio Júnior, Mara Maravilha e das Chiquititas Brasil, além do cantor mexicano Luis Miguel.

Nas redes sociais, alguns famosos lamentaram a morte do produtor. Rick Bonadio, por exemplo, publicou uma longa mensagem, dizendo:

É com uma profunda tristeza que dedico esse espaço ao grande amigo, mestre e pessoa que me deu as primeiras oportunidades e incentivos na minha carreira na música. O Arnaldo é um dos maiores produtores musicais desse país se não o maior. Talentoso, carismático e o rei dos comentários inesperados mas profundamente pertinentes. Obrigado por todos os ensinamentos mestre lindaço, te conheci por um equívoco do destino e graças a você pude fazer o que mais amo na vida. Descanse em paz.