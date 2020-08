27/08/2020 | 08:40



O furacão Laura perdeu força e diminuiu para a categoria 3, depois de atingir a costa do Estado americano de Louisiana como furacão de categoria 4 nas primeiras horas desta quinta-feira, dia 27, segundo o último informe do Centro Nacional de Furacões (NHC, pela sigla em inglês) dos EUA. Fonte: Associated Press.