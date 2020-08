'Amor e Sorte' une Fernanda Montenegro e a filha

27/08/2020 | 07:40



Com previsão de estreia em 8 de setembro, a série Amor e Sorte será composta por quatro episódios independentes que vão ao ar às terças-feiras, logo após a novela das 9, com direção artística de Patricia Pedrosa. Em cada um dos capítulos, a participação de duplas de artistas, como os casais Caio Blat e Luisa Arraes, Lázaro Ramos e Taís Araujo, Emilio Dantas e Fabiula Nascimento. E terá ainda Fernanda Montenegro contracenando com a filha Fernanda Torres.

Em uma família de nomes relacionados a várias atividades artísticas, mãe e filha, ao contrário dos outros atores, não precisaram gravar a participação de forma remota. Juntas e isoladas na Serra do Rio de Janeiro, as duas contaram com a direção artística de Andrucha Waddington, marido de Fernanda Torres e, por isso, puderam gravar de forma presencial. Além de Andrucha, elas contaram com o filho dele, Pedro Waddington, na direção, João Faissal como diretor de fotografia, e ainda com a participação especial de Joaquim Waddington, filho de Andrucha e Fernanda.

Série trata de relacionamentos durante a quarentena. No processo, vêm à tona questões mal resolvidas entre mãe e filha e, ao longo do episódio, é possível ver uma sensível transformação no relacionamento das duas.

