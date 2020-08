Gol ajuda Luan a diminuir a pressão sofrida desde a final do Campeonato Paulista

26/08/2020 | 23:50



Se o empate não foi um bom resultado para o Corinthians, o belo gol marcado pelo time de Parque São Jorge aliviou um pouco a crise particular que vive o atacante Luan, muito criticado por parte da torcida, principalmente por não ter batido pênalti na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras.

"Eu tento me dedicar ao máximo para dar o meu melhor ao Corinthians. Toda vez que entrar em campo vou me dedicar ao máximo para ajudar o time", disse Luan, cumprimentado por todos os companheiros, inclusive pelo goleiro Cássio, que atravessou todo gramado.

"A gente precisava do resultado, a comemoração foi para buscarmos logo o segundo gol", disse o camisa 7, que chegou a acertar o travessão do Fortaleza, antes de empatar o jogo, logo após entrar em campo no início do segundo tempo.

Para o clássico contra o São Paulo, o técnico Tiago Nunes vai poder contar com todo o elenco. Não há jogadores no departamento médico e o único pendurado com dois cartões amarelos era o volante Gabriel, que não atuou nesta quarta-feira à noite.