Erros balizam as punições

26/08/2020 | 23:59



Pela primeira vez desde que estourou o escândalo do Natal Iluminado, um presidente da Associação Comercial e Industrial de São Caetano admite que houve erros na condução do caso por parte de quem comandava a instituição na época dos fatos, em 2016. O que já é um avanço. Entretanto, ele pondera que a punição sofrida pela entidade é excessiva e que isso tem feito com que ela ‘sangre’.

Só para recordar, em 2016 a Prefeitura de São Caetano repassou R$ 1 milhão para a Aciscs realizar a decoração natalina da cidade. O efeito visual foi encantador. Entretanto, a prestação de contas de uso do dinheiro público deixou muito a desejar e foi contestada pelos órgãos fiscalizadores, como o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público de Contas. Parte do montante foi, inclusive, usada para pagar refeições com cerveja e chope.

O município exigiu então o ressarcimento do valor corrigido, em torno de R$ 1,6 milhão, e a Aciscs teve as contas bloqueadas e foi impedida de firmar contratos com entes públicos, inclusive a Caixa, e ficou sem poder realizar sorteios. No popular, está com o nome sujo na praça.

O presidente do grupo que reúne os comerciantes de São Caetano queixa-se de a Aciscs aparecer sempre negativamente na mídia, fala em questão política, pois “o serviço foi entregue”. E que, se houve erro, foi “uma coisa simples”.

A questão não é tão simplória como ele quer fazer parecer. Mas certamente poderia ter sido resolvida pelos seus antecessores. Seja quem recebeu o dinheiro e não teve competência para comprovar seu uso, ou quem veio depois e preferiu ‘passar um pano’ nos acontecimentos, mas acabou afastado por utilizar o cartão de crédito corporativo da Aciscs, custeado com recursos da entidade, para pagar despesas em padaria, em loja de material de construção e até cruzeiro marítimo.

A Aciscs é uma instituição respeitada, com grande contribuição ao desenvolvimento da cidade. Por isso, o que se espera é que resolva essa pendência. E que isso sirva de lição.